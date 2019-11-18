Ансамбль из Якутии покорил Международный фестиваль «Интерфолк в России»

СЕГОДНЯ 08:34 2019-11-18T08:34:14+03:00

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Ансамбль народного танца «Сандаар» Якутской городской национальной гимназии стал лауреатом первой степени на XII Международном фольклорном фестивале «ИНТЕРФОЛК в России». Мероприятие прошло во время Международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

Коллектив «Сандаар» был представлен в номинации «Народные танцы». Танцоры исполнили две хореографические композиции: «Картинки Севера» и «Ысыах — встреча лета».

В конкурсной программе фестиваля приняли участие коллективы из России, Португалии, Франции, США, Индонезии, Шри-Ланки, Индии, Болгарии, Турции, Ирана, Латвии, Эстонии и Беларуси.

ИСТОЧНИК KP.RU