Инспекторы проверили состояние льда на реке Лена

СЕГОДНЯ 08:31 2019-11-18T08:31:18+03:00

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Инспекторы ГИМС провели рейды безопасности для профилактики несчастных случаев на льду. Сотрудники посетили излюбленное место рыбаков, любителей подледной рыбалки, в 202, 203 микрорайонах Якутска, участок Якутск — Нижний Бестях, побеседовали с пассажирами и судоводителями СВП, выполняющими рейс по маршруту Якутск — Нижний-Бестях — Якутск.

ГИМС напоминает: за несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность, с наложением административного штрафа в размере: для граждан — от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от двадцати до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц — от ста тысяч до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU