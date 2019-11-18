2019-11-18T06:57:40+03:00
Происшествия

В Якутске легковушка столкнулась с грузовиком

Причина аварии выезд грузового авто на встречную полосу
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Вечером 17 ноября на 5 километре Вилюйского тракта произошло ДТП. Легковушка столкнулась с грузовиком.

42-летний водитель грузовика не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной Nissan Tiida. В результате аварии 38-летняя пассажирка автомашины Nissan Tiida получила перелом бедра и ушиб головы. В момент ДТП она была пристегнута ремнем безопасности.

Из объяснения водителя грузовика следует, что он следовал со скоростью примерно 50 км/ч. Возле автобусной остановки «Борисовка-3» на пешеходном переходе дорогу переходила девушка. Чтобы ее пропустить, он начал тормозить, в это время грузовик начало заносить на встречную полосу, где следовала автомашина Nissan Tiida.

Водители были трезвы, в инспекции указывают, что основной причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На холме Батагая зажглись звезды
У жительницы Якутска отобрали смартфон в подъезде жилого дома
Погода в Якутске на 19 ноября
В Момском и Кобяйских районах открыли автозимники
Втерся в доверие и обманул: водитель в Якутии отобрал у женщины большегруз стоимостью 2 миллиона рублей
Учение – свет: Якутия признана одним из самых читающих регионов страны
До конца ноября в Якутии откроют четыре новых фельдшерско-акушерских пункта
Студенты Якутского колледжа дизайна украсили стены подъездов жилого дома
Ансамбль из Якутии покорил Международный фестиваль «Интерфолк в России»
Инспекторы проверили состояние льда на реке Лена
Не верьте: в социальных сетях Якутии распространяют информацию об изменениях в законе о рыболовстве
Юные шашисты из Якутии посоревновались со взрослыми в Японии
«Нет» поборам: в Якутии прокуратура проверила факт сбора денег у родителей для детского лагеря
В якутском благотворительном фонде «Харысхал» прошел День открытых дверей
В Покровске завершают строительство нового детского сада на 240 мест
«День молодого журналиста»: В Якутске студенты СВФУ встретились с выпускниками
На ледовых переправах Якутии установят видеокамеры
Все выплаты пострадавшим от прошлогоднего паводка в Якутии будут произведены до конца года
В пельменях от якутского предпринимателя нашли возбудителей сальмоннелеза
В Якутии родился 10-тысячный ребенок за год
Найденного в Якутии фламинго назвали Марха
В двух районах Якутии ближайшей ночью ожидается усиление ветра до 17 м/с
В одном из районов Якутии у горе-родителей отобрали четверых детей
Жители Мирнинского района задолжали энергетикам более 60 млн рублей
В пригороде Якутске пьяный мужчина прострелил родственнице обе ноги