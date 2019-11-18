В Якутске легковушка столкнулась с грузовиком

СЕГОДНЯ 06:57 2019-11-18T06:57:40+03:00

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Вечером 17 ноября на 5 километре Вилюйского тракта произошло ДТП. Легковушка столкнулась с грузовиком.

42-летний водитель грузовика не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной Nissan Tiida. В результате аварии 38-летняя пассажирка автомашины Nissan Tiida получила перелом бедра и ушиб головы. В момент ДТП она была пристегнута ремнем безопасности.

Из объяснения водителя грузовика следует, что он следовал со скоростью примерно 50 км/ч. Возле автобусной остановки «Борисовка-3» на пешеходном переходе дорогу переходила девушка. Чтобы ее пропустить, он начал тормозить, в это время грузовик начало заносить на встречную полосу, где следовала автомашина Nissan Tiida.

Водители были трезвы, в инспекции указывают, что основной причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU