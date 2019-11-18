2019-11-18T05:07:57+03:00
Общество

Не верьте: в социальных сетях Якутии распространяют информацию об изменениях в законе о рыболовстве

Минэкологии республики опровергли слухи
Ольга Донская
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В социальных сетях Якутии распространилась информация о якобы внесенных изменениях в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Судя по тексту, власти должны были усилить контроль по вылову рыбы.

Министерство экологии республики официально опровергает все слухи. Для исключения дезинформации сотрудники рекомендуют следить за обновлениями официального сайта ведомства - вся информация о порядке осуществления любительской рыбалки по мере выхода указанных нормативных актов будет размещена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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