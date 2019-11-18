Юные шашисты из Якутии посоревновались со взрослыми в Японии

СЕГОДНЯ 04:47 2019-11-18T04:47:31+03:00

Турнир по русским шашкам прошел с 16 по 17 ноября

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Шестеро юных спортсменов из Якутии приняли участие в турнире по русским шашкам в Японии. Ребят Международная федерация шашек, сообщает телеканал «Якутия 24».

Соревнования прошли 16 и 17 ноября, в них приняли участие представители Монголии, Украины, Японии, России. Примечательно, что шашисты из Якутии были единственными детьми на турнире. Они попробовали свои силы наравне со взрослыми. Все они являются призерами республики, Ангелина Скрябина является чемпионкой мира и Азии, Айыына Протопопова — чемпионкой мира.

ИСТОЧНИК KP.RU