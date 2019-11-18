2019-11-18T04:12:56+03:00
Общество

«Нет» поборам: в Якутии прокуратура проверила факт сбора денег у родителей для детского лагеря

Руководство детского учреждения собрало 44 тысячи рублей
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Прокуратура Амгинского района проверила факт сбора денег у детей, посетивших летний стационарный спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» в 2019 году. Выяснилось, что по решению администрации лагеря с родителей детей были собраны деньги, якобы, на нужды.

За каждого ребенка была сдана тысяча рублей, общая сумма поборов составила 44 тысфячи. Все средства были сданы начальником лагеря в бухгалтерию Амгинской ДЮСШ и внесены на счет образовательного учреждения.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования незаконно собранные денежные средства возвращены родителям в полном объеме, а руководитель Амгинской ДЮСШ привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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