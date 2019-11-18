2019-11-18T03:58:20+03:00
Общество

В якутском благотворительном фонде «Харысхал» прошел День открытых дверей

Мероприятие стало частью форума «Женщины долины Туймаада: Консолидация во имя детей»
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Благотворительный фонд «Харысхал» провел День открытых дверей для желающих. Родители детей с инвалидностью получили различные консультации: психологические, медицинские и правовые.

Мероприятие стало частью форума «Женщины долины Туймаада: Консолидация во имя детей». Участники Дня открытых дверей узнали о деятельности Всероссийской организации родителей детей с инвалидностью – ВОРДИ. Она представляет интересы детей страны на федеральном уровне с 2018 года. Ее региональное отделение появилось в Якутии в марте этого года.

Также, для ребят провели мастер-класс по ведению блога в социальных сетях для подростков - как сделать свой профиль в Instagram популярным, какими приложениями пользоваться для обработки фотографий и о способах, которыми можно привлечь и сохранить подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На холме Батагая зажглись звезды
У жительницы Якутска отобрали смартфон в подъезде жилого дома
Погода в Якутске на 19 ноября
В Момском и Кобяйских районах открыли автозимники
Втерся в доверие и обманул: водитель в Якутии отобрал у женщины большегруз стоимостью 2 миллиона рублей
Учение – свет: Якутия признана одним из самых читающих регионов страны
До конца ноября в Якутии откроют четыре новых фельдшерско-акушерских пункта
Студенты Якутского колледжа дизайна украсили стены подъездов жилого дома
Ансамбль из Якутии покорил Международный фестиваль «Интерфолк в России»
Инспекторы проверили состояние льда на реке Лена
В Якутске легковушка столкнулась с грузовиком
Не верьте: в социальных сетях Якутии распространяют информацию об изменениях в законе о рыболовстве
Юные шашисты из Якутии посоревновались со взрослыми в Японии
«Нет» поборам: в Якутии прокуратура проверила факт сбора денег у родителей для детского лагеря
В Покровске завершают строительство нового детского сада на 240 мест
«День молодого журналиста»: В Якутске студенты СВФУ встретились с выпускниками
На ледовых переправах Якутии установят видеокамеры
Все выплаты пострадавшим от прошлогоднего паводка в Якутии будут произведены до конца года
В пельменях от якутского предпринимателя нашли возбудителей сальмоннелеза
В Якутии родился 10-тысячный ребенок за год
Найденного в Якутии фламинго назвали Марха
В двух районах Якутии ближайшей ночью ожидается усиление ветра до 17 м/с
В одном из районов Якутии у горе-родителей отобрали четверых детей
Жители Мирнинского района задолжали энергетикам более 60 млн рублей
В пригороде Якутске пьяный мужчина прострелил родственнице обе ноги