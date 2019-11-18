В якутском благотворительном фонде «Харысхал» прошел День открытых дверей

СЕГОДНЯ 03:58 2019-11-18T03:58:20+03:00

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Благотворительный фонд «Харысхал» провел День открытых дверей для желающих. Родители детей с инвалидностью получили различные консультации: психологические, медицинские и правовые.

Мероприятие стало частью форума «Женщины долины Туймаада: Консолидация во имя детей». Участники Дня открытых дверей узнали о деятельности Всероссийской организации родителей детей с инвалидностью – ВОРДИ. Она представляет интересы детей страны на федеральном уровне с 2018 года. Ее региональное отделение появилось в Якутии в марте этого года.

Также, для ребят провели мастер-класс по ведению блога в социальных сетях для подростков - как сделать свой профиль в Instagram популярным, какими приложениями пользоваться для обработки фотографий и о способах, которыми можно привлечь и сохранить подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU