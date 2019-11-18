В Покровске завершают строительство нового детского сада на 240 мест

СЕГОДНЯ 03:35 2019-11-18T03:35:57+03:00

До срока сдачи объекта осталось меньше двух месяцев

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В Покровске завершается строительство нового здания детского сада «Ромашка» на 240 мест. До срока сдачи объекта осталось меньше двух месяцев, сообщает Ulus Media.

Сейчас внутри здания идут работы по внутренней отделке стен, потолков, установке межкомнатных дверей, теплых полов, вентиляции, внутренней системы канализации. Также продолжаются работы по благоустройству территории.

По информации заведующей детским садом «Ромашка» Марины Косточкиной, в здании предусмотрен производственный лифт, установка которого планируется в декабре. Кроме основных детских групп будут работать кабинеты логопеда, психолога, кабинет информационных технологий, музыкальный и спортивный залы, изостудия и шахматный зал. Штаты педагогов и узких специалистов практически укомплектованы. В новый садик смогут прийти дети от полутора лет.

ИСТОЧНИК KP.RU