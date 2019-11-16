«День молодого журналиста»: В Якутске студенты СВФУ встретились с выпускниками

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-16T12:43:55+03:00

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16 ноября в Якутске на базе исторического парка «Россия – моя история» состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню молодого журналиста Якутии, которое организовала кафедра журналистики СВФУ.

В рамках мероприятия прошли мастер-классы от известных выпускников: первого сити-фермера республики Натальи Борисовой, ведущей программы «Город женщин» НВК «Саха» Маргариты Макаровой, руководителя студии детского телевидения «MOST MEDIA» Екатерины Винокуровой.

– К сожалению, когда мы учились, не проводились подобные мероприятия, с нами никто не делился опытом, поэтому нам самим приходилось «набивать шишки». Студентам нужно проводить встречи с профессионалами не раз в год, а постоянно. Часто выпускники не знают якутских журналистов по своему направлению, а так они смогут завести знакомства. Я была приятно удивлена, что участники активно задавали вопросы. А то я ожидала того, что студенты будут молчать, потому что их согнали для отметочки, – поделилась впечатлениями гостья мероприятия Екатерина Винокурова.

ИСТОЧНИК KP.RU