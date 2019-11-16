2019-11-16T05:53:49+03:00
Общество

На ледовых переправах Якутии установят видеокамеры

Штраф за несанкционированный выезд на лед составляет от 3 тысяч рублей для физлиц
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Для того, чтобы остановить поток машин на ледовых переправах было решено установить на несанкционированной переправе дорожные знаки и передвижные видеокамеры с фиксацией номеров. Все видеоматериалы будут передаваться в административные комиссии Якутска и Мегино-Кангаласского района.

За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от ста тысяч до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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