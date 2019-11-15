Все выплаты пострадавшим от прошлогоднего паводка в Якутии будут произведены до конца года

15 Нояб. 12:24 2019-11-15T12:24:51+03:00

На оказание помощи 4214 пострадавшим якутянам в 2018 году было направлено 247,64 млн рублей.

По масштабу паводок 2018 года стал одним из крупнейших за последнее время

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Все выплаты пострадавшим от паводка в Якутии будут произведены до конца года. Проект распоряжения Правительства РФ о дополнительном выделении республике бюджетных средств для оказания помощи пострадавшим находится на рассмотрении Минфина страны.

Перечисление средств 623 жителям 9 муниципальных районов республики по решениям суда ожидается до конца года.

По масштабу паводок 2018 года стал одним из крупнейших за последнее время. В зону затопления попали 63 населенных пункта в 16 муниципальных районах, 1,5 тысячи жилых домов (в том числе 117 многоквартирных), более 5 тысяч человек и более 3000 приусадебных участков.

Всего из резервного фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций РФ на оказание помощи 4214 пострадавшим якутянам в 2018 году было направлено 247,64 млн рублей. Из средств государственного бюджета республики выплачено 78,24 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU