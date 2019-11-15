2019-11-15T11:16:17+03:00
Общество

В пельменях от якутского предпринимателя нашли возбудителей сальмоннелеза

Так закончилась внеплановая выездная проверка частного мясоперерабатывающего предприятия
Нинель ГУСЕВА
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В ходе проверки были выявлены нарушения, свидетельствующие о недостаточном контроле за производственной деятельностью, качеством и безопасностью продукции.В ходе проверки были выявлены нарушения, свидетельствующие о недостаточном контроле за производственной деятельностью, качеством и безопасностью продукции.Фото: Архив "КП"
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В пельменях от предпринимателя С.Н. Румянцева нашли возбудителей сальмоннелеза. Проверку проводили специалисты Якутского управления Россельхознадзора.

В рамках пищевого мониторинга были отобраны пробы продукции - пельменей «Домашние» и «Китайские». По результатам лабораторных исследований, проведенных Иркутской межобластной ветлабораторией, в обоих видах продукции было обнаружено недопустимое нормативное значение мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. А в пельменях «Домашние» также нашли бактерии рода Salmonella.

В ходе проверки были выявлены нарушения, свидетельствующие о недостаточном контроле за производственной деятельностью, качеством и безопасностью продукции.

По результатам проверки с 5 ноября прекращено действие декларации о соответствии мясных и мясосодержащих полуфабрикатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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