В пельменях от якутского предпринимателя нашли возбудителей сальмоннелеза
В пельменях от предпринимателя С.Н. Румянцева нашли возбудителей сальмоннелеза. Проверку проводили специалисты Якутского управления Россельхознадзора.
В рамках пищевого мониторинга были отобраны пробы продукции - пельменей «Домашние» и «Китайские». По результатам лабораторных исследований, проведенных Иркутской межобластной ветлабораторией, в обоих видах продукции было обнаружено недопустимое нормативное значение мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. А в пельменях «Домашние» также нашли бактерии рода Salmonella.
В ходе проверки были выявлены нарушения, свидетельствующие о недостаточном контроле за производственной деятельностью, качеством и безопасностью продукции.
По результатам проверки с 5 ноября прекращено действие декларации о соответствии мясных и мясосодержащих полуфабрикатов.
ИСТОЧНИК KP.RU