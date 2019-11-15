В Якутии родился 10-тысячный ребенок за год
Героиней торжества стала малышка Айылаана-Куо Ефремова
Новорожденная дочка – первенец в молодой семье.
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15 ноября в Якутске торжественно вручили свидетельство о рождении 10-тысячного ребенка в этом году.
«Юбилейная» запись акта о рождении, зарегистрированная органами ЗАГС республики в 2019 году, выявлена в результате обработки статданных за период с января по октябрь.
Героиней торжества стала малышка Айылаана-Куо Ефремова и ее родители – Андрей Анатольевич и Кыдаана Николаевна. Новорожденная дочка – первенец в молодой семье.
Родителей поздравили заместитель министра труда и социального развития Якутии Елена Теплякова и сотрудники управления ЗАГС.
ИСТОЧНИК KP.RU