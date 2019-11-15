2019-11-15T11:00:11+03:00
Общество

В Якутии родился 10-тысячный ребенок за год

Героиней торжества стала малышка Айылаана-Куо Ефремова
Нинель ГУСЕВА
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Новорожденная дочка – первенец в молодой семье.Новорожденная дочка – первенец в молодой семье.
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15 ноября в Якутске торжественно вручили свидетельство о рождении 10-тысячного ребенка в этом году.

«Юбилейная» запись акта о рождении, зарегистрированная органами ЗАГС республики в 2019 году, выявлена в результате обработки статданных за период с января по октябрь.

Героиней торжества стала малышка Айылаана-Куо Ефремова и ее родители – Андрей Анатольевич и Кыдаана Николаевна. Новорожденная дочка – первенец в молодой семье.

Родителей поздравили заместитель министра труда и социального развития Якутии Елена Теплякова и сотрудники управления ЗАГС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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