В Якутии родился 10-тысячный ребенок за год

15 Нояб. 11:00 2019-11-15T11:00:11+03:00

Изменить размер текста: A A

15 ноября в Якутске торжественно вручили свидетельство о рождении 10-тысячного ребенка в этом году.

«Юбилейная» запись акта о рождении, зарегистрированная органами ЗАГС республики в 2019 году, выявлена в результате обработки статданных за период с января по октябрь.

Героиней торжества стала малышка Айылаана-Куо Ефремова и ее родители – Андрей Анатольевич и Кыдаана Николаевна. Новорожденная дочка – первенец в молодой семье.

Родителей поздравили заместитель министра труда и социального развития Якутии Елена Теплякова и сотрудники управления ЗАГС.

ИСТОЧНИК KP.RU