В двух районах Якутии ближайшей ночью ожидается усиление ветра до 17 м/с

15 Нояб. 09:45 2019-11-15T09:45:42+03:00

В Якутске преимущественно без осадков, температура воздуха днем -23-25 градусов. Фото: Нинель ГУСЕВА

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По прогнозу Якутского УГМС, в ночь на 16 ноября в Алданском и Нерюнгринском районах республики ожидается усиление ветра.

Синоптики предупреждают, что в этих районах скорость ветра в порывах может достигать 17 метров в секунду, поземок.

В Якутске в субботу, 16 ноября, преимущественно без осадков, ветер западный 3-8 м/с, температура воздуха ночью -26-28, днем -23-25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU