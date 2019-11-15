В одном из районов Якутии у горе-родителей отобрали четверых детей

15 Нояб. 09:28 2019-11-15T09:28:45+03:00

У малышей, старшему из которых 6 лет, не было даже кроватей

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В одном из районов Якутии орган опеки и попечительства изъял у горе-родителей четверых детей.

В апреле 2019 года проверку информации о жестоком обращении с детьми провела прокуратура Вилюйского района. Выяснилось, что у малышей, старшему из которых 6 лет, в отчем доме не было даже кроватей. Детский сад ни один из них не посещал, что привело к задержке психомоторного развития.

Родители не соблюдали элементарные правила гигиены, не поддерживали чистоту в жилище, что повлекло распространение паразитов, не мыли детей. Чистой одежды у них тоже не было. Когда ребятишки болели, родители их лечением не занимались и к медикам не обращались.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением с детьми, суд приговорил 31-летнего главу семьи к году исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства. 27-летнюю мать, страдающую психическим расстройством, отправили на принудительное лечение.

Дети отобраны из семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU