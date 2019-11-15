Жители Мирнинского района задолжали энергетикам более 60 млн рублей

15 Нояб. 08:44 2019-11-15T08:44:51+03:00

Суммы задолженности варьируются от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей.

В сентябре-октябре 491 должник остался без электричества

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По состоянию на 1 ноября жители Мирнинского района задолжали энергетикам 60,1 млн рублей. Среди должников жители города Мирный, поселков Светлый, Алмазный, Тас-Юрях, Арылах, Заря, Сюльдюкар и Чернышевский.

В адрес 540 недобросовестных граждан направлены уведомления о необходимости погашения задолженности. Суммы варьируются от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей.

Если договориться не удается, энергетики вынуждены ограничивать подачу электроэнергии должникам (если задолженность превышает 2 месяца) и взыскивать эти суммы через суд.

Энергетики могут уведомлять собственников об отключении только один раз, за 20 дней до введения крайней меры. Помимо вручения должнику письменного предупреждения допускается извещение по телефону или в личном кабинете потребителя. Достаточным считается даже напоминание в ежемесячном счете.

В сентябре-октябре энергетики ввели ограничение 491 потребителю с суммарной задолженностью более 5,3 млн рублей, проживающих в многоквартирных и частных домах.

ИСТОЧНИК KP.RU