2019-11-15T07:11:07+03:00
Происшествия

В пригороде Якутске пьяный мужчина прострелил родственнице обе ноги

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Нинель ГУСЕВА
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Стреляные гильзы и разобранное охотничье ружье стражи порядка обнаружили под кроватью.Стреляные гильзы и разобранное охотничье ружье стражи порядка обнаружили под кроватью.Фото: Архив "КП"
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В микрорайоне Марха наряд отдельного батальона ППС задержал мужчину, который прострелил родственнице обе ноги.

На пульт дежурной части позвонила женщина, которая работает в ночную смену. Позвонив домой, где находились ее муж и двое детей, а также ее сестра, она услышала в трубке пьяную ругань и выстрелы.

На место выдвинулся ближайший автопатруль ППС. Раненую женщину полицейские обнаружили на дороге возле дома, посадили ее в машину и вызвали скорую. Войдя в дом, сотрудники полиции обезвредили агрессивного мужчину и усадили двух детей школьного возраста в патрульную машину. Под кроватью стражи порядка обнаружили стреляные гильзы и разобранное охотничье ружье.

В отношении 47-летнего мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшая госпитализирована, у нее прострелены обе ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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