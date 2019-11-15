В пригороде Якутске пьяный мужчина прострелил родственнице обе ноги
В микрорайоне Марха наряд отдельного батальона ППС задержал мужчину, который прострелил родственнице обе ноги.
На пульт дежурной части позвонила женщина, которая работает в ночную смену. Позвонив домой, где находились ее муж и двое детей, а также ее сестра, она услышала в трубке пьяную ругань и выстрелы.
На место выдвинулся ближайший автопатруль ППС. Раненую женщину полицейские обнаружили на дороге возле дома, посадили ее в машину и вызвали скорую. Войдя в дом, сотрудники полиции обезвредили агрессивного мужчину и усадили двух детей школьного возраста в патрульную машину. Под кроватью стражи порядка обнаружили стреляные гильзы и разобранное охотничье ружье.
В отношении 47-летнего мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшая госпитализирована, у нее прострелены обе ноги.
ИСТОЧНИК KP.RU