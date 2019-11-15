2019-11-15T06:35:49+03:00
Спорт

Сразу четверо якутских паралимпийцев вошли в число кандидатов в российскую сборную на Играх в Токио

В этом списке – Алена Дмитриева, Владимир Балынец, Анастасия Диодорова и Степанида Артахинова
Нинель ГУСЕВА
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Владимир Балынец - серебряный призёр Паралимпийских игр 2012, чемпион мира 2019 года.Владимир Балынец - серебряный призёр Паралимпийских игр 2012, чемпион мира 2019 года.
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Четыре якутских спортсмена-паралимпийца – Алена Дмитриева, Владимир Балынец, Анастасия Диодорова и Степанида Артахинова – стали официальными кандидатами в российскую сборную для участия в XVI Паралимпийских Играх в Токио. Об этом глава республики Айсен Николаев сообщил в своём Instagram.

- Получил письмо от министра спорта РФ Павла Колобкова. Сразу четыре спортсмена-паралимпийца от Республики Саха (Якутия) - официальные кандидаты в российскую сборную для участия в XVI Паралимпийских Играх в Токио летом 2020 года! Это Алена Дмитриева (волейбол сидя), Владимир Балынец (пауэрлифтинг), Анастасия Диодорова (плавание) и Степанида Артахинова (стрельба из лука), – написал Айсен Николаев.

Глава Якутии поручил правительству республики организационно и финансово обеспечить подготовку этих спортсменов к Паралимпиаде.

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября 2020 года. Будут разыграны 540 комплектов медалей в 22 видах спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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