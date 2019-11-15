2019-11-15T05:44:40+03:00
Происшествия

В Удачном мужчину приговорили к полугоду исправительных работ за дачу ложных показаний за деньги

Он хотел помочь своему обидчику избежать уголовной ответственности
Ольга Донская
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В Удачном вынесен приговор по уголовному делу о даче заведомо ложных показаний за денежное вознаграждение. В апреле этого года жителя города судили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия».

Потерпевшая сторона в этом деле, желая помочь подсудимому избежать уголовной ответственности и получить за это денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей, дал суду заведомо ложные показания о его непричастности к инкриминируемому ему преступлению.

Суд приговорил мужчину к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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