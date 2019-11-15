«Якутдорстрой» устраняет последствия снегопада на улицах города
Убранный снег вывозится на полигон
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Из-за прошедшего снегопада работники «Якутдорстрой» при помощи дорожной техники убирают снег с проезжей части улиц Якутска. Весь убранный снег вывозится на полигон складирования.
Сегодня к погрузке подготовлен снег, убранный с прибордюрной части улицы Ойунского от дома 8 до Сергеляхского шоссе, продолжается вывоз снега после грейдирования с автостоянок, пешеходных переходов, карманов, заездов по Сергеляхскому шоссе от Медцентра до офиса Птицефабрики.
ИСТОЧНИК KP.RU