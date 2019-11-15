2019-11-15T04:26:51+03:00
Общество

«Якутдорстрой» устраняет последствия снегопада на улицах города

Убранный снег вывозится на полигон
Ольга Донская
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Из-за прошедшего снегопада работники «Якутдорстрой» при помощи дорожной техники убирают снег с проезжей части улиц Якутска. Весь убранный снег вывозится на полигон складирования.

Сегодня к погрузке подготовлен снег, убранный с прибордюрной части улицы Ойунского от дома 8 до Сергеляхского шоссе, продолжается вывоз снега после грейдирования с автостоянок, пешеходных переходов, карманов, заездов по Сергеляхскому шоссе от Медцентра до офиса Птицефабрики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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