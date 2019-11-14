Школьникам Якутии проведут урок пенсионной грамотности

14 Нояб. 13:04 2019-11-14T13:04:03+03:00

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14 ноября в Якутии пройдет Единый день пенсионной грамотности. В школах и средних специальных учебных заведениях состоятся дни открытых дверей и экскурсии.

Лекции проведут специалисты отделения ПФР и территориальных органов Пенфонда. Старшеклассникам и студентам расскажут о том, как заработать пенсионные баллы и сформировать достойную пенсию, о возможности получения государственных услуг Пенсионного фонда в электронном виде, о том, как с первых дней трудовой деятельности контролировать формирование своей будущей пенсии.

ИСТОЧНИК KP.RU