Школьникам Якутии проведут урок пенсионной грамотности
Лекции проведут специалисты отделения ПФР
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14 ноября в Якутии пройдет Единый день пенсионной грамотности. В школах и средних специальных учебных заведениях состоятся дни открытых дверей и экскурсии.
Лекции проведут специалисты отделения ПФР и территориальных органов Пенфонда. Старшеклассникам и студентам расскажут о том, как заработать пенсионные баллы и сформировать достойную пенсию, о возможности получения государственных услуг Пенсионного фонда в электронном виде, о том, как с первых дней трудовой деятельности контролировать формирование своей будущей пенсии.
ИСТОЧНИК KP.RU