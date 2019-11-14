2019-11-14T08:20:25+03:00
Общество

Якутия получит почти 20 миллионов рублей на приобретение спецмашин для пенсионеров

Всего правительство страны выделило на Дальний Восток 190,2 миллиона рублей
Ольга Донская
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Правительство РФ выделило регионам Дальнего Востока 190,2 миллиона рублей на закупку специальных машин для транспортировки пенсионеров в больницы. Якутия получит 19,9 миллионов рублей.

Всего регионам РФ выделят 2,36 миллиарда рублей, на которые будет закуплено 1,6 тысячи автомобилей. Реализация комплексной задачи предусмотрена в рамках нацпроектов «Образование», «Здравоохранение», «Культура», «Демография» и других

ИСТОЧНИК KP.RU

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