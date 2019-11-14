Инспекторы эконадзора Якутии проверяют на загрязнение реку Вилюй

14 Нояб. 07:30 2019-11-14T07:30:54+03:00

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Для проверки информации о загрязнении реки Вилюй госинспекторы Сунтарской инспекции государственного экологического надзора взяли пробы воды с наледи на реке в районе села Сунтар.

Внимание привлек желтый цвет воды, который для этого времени года. Предварительной причиной изменения цвета воды является то, что за последние дни произошло резкое похолодание, которое спровоцировало выход донных отложений на поверхность льда.

В прошлом году также наблюдались выходы воды на поверхность льда. Но, тогда по результатам анализа отобранных проб не наблюдалось превышение ПДК состава воды. В эти дни работа по мониторингу качества воды и льда на месте выхода наледи будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU