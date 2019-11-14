Штраф за браконьерство: в Якутии мужчина незаконно добыл 18 тушек птицы

14 Нояб. 07:18 2019-11-14T07:18:50+03:00

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В Якутии за незаконную добычу биоресурсов оштрафован житель Абыйского района. Сотрудники ведомства в ходе рейда в районе поселка Белая Гора обнаружили 18 тушек водоплавающих птиц, относящихся к виду морская чернеть.

Этот вид относится к объектам, охота на которых разрешена только в определенные сезоны года и только на самцов. При проведении биологического исследования выяснилось, что тушки принадлежат самкам. Вскоре был найден и добытчик птиц, 49-летний местный житель. Ущерб оценили в 54 тысячи рублей.

Во время дознания обвиняемый признал свою вину и возместил ущерб. На основании этого мужчине выписали штраф в размере 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU