В Якутске сбили пешехода, переходившую дорогу в неустановленном месте
Женщина получила ушиб и сотрясение
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13 ноября на 2-ом километре Маганского тракта водитель авто наехал на пешехода, переходившей дорогу в неположенном месте. 56-летняя пострадавшая получила ушиб руки и сотрясение мозга.
Водитель Honda OH сбил пострадавшую в зоне видимости пешеходного перехода, со стороны жилого дома, слева направо по ходу движения авто.
Женщине-пешеходу назначили амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU