В Якутске сбили пешехода, переходившую дорогу в неустановленном месте

14 Нояб. 05:57 2019-11-14T05:57:37+03:00

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13 ноября на 2-ом километре Маганского тракта водитель авто наехал на пешехода, переходившей дорогу в неположенном месте. 56-летняя пострадавшая получила ушиб руки и сотрясение мозга.

Водитель Honda OH сбил пострадавшую в зоне видимости пешеходного перехода, со стороны жилого дома, слева направо по ходу движения авто.

Женщине-пешеходу назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU