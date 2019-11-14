СВФУ подписал соглашение о сотрудничестве с университетом Ниццы
Соглашение касается общей работы в области медицины
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Ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев подписал соглашение о сотрудничестве с университетом Ниццы София Антиполис. Подписанный меморандум укрепит международное сотрудничество и поможет повысить качество образования в республике.
Теперь студенты мединститута СВФУ смогут летать на стажировки и обменные программы во Францию. Упор в обучении сделают на проблемы фармакологии лечения сердечно-сосудистых заболеваний, микробиологии, заболевания суставов и другие важные вопросы.
ИСТОЧНИК KP.RU