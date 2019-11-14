«Знанием победишь»: в медиауроке, ко дню рождения первого президента Якутии, поучаствовали 7 тысяч детей

14 Нояб. 05:26 2019-11-14T05:26:53+03:00

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Единый медиа-урок «Знанием победишь-2019», посвященный ко дню рождения политического деятеля республики и России Михаила Николаева, объединил около семи тысяч детей. В акцию поучаствовали школы и библиотеки от Нерюнгри до Среднеколымска.

Оганизаторами акции стали Национальная библиотека Якутии и библиотека-архив первого президента республики Михаила Николаева в селе Октемцы Хангаласского района.

ИСТОЧНИК KP.RU