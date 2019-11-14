В поселке Сангар госслужащий использовал данные умерших людей для своих целей
По материалам проверки прокуратуры Кобяйского района Якутии возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога при предоставлении муниципальных жилых помещений. Госслужащий заключал договора социального найма с использованием данных умерших людей.
Выяснилось, что между администрацией поселка Сангар и двумя гражданами были заключены фиктивные договоры социального найма жилых помещений. Госслужащий заселял в жилье муниципального фонда своих близких родственников.
Возбуждено уголовное дело по признакам служебного подлога. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры
ИСТОЧНИК KP.RU