2019-11-14T04:41:48+03:00
Происшествия

В поселке Сангар госслужащий использовал данные умерших людей для своих целей

Обвиняемый заключал договора социального найма
Ольга Донская
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По материалам проверки прокуратуры Кобяйского района Якутии возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога при предоставлении муниципальных жилых помещений. Госслужащий заключал договора социального найма с использованием данных умерших людей.

Выяснилось, что между администрацией поселка Сангар и двумя гражданами были заключены фиктивные договоры социального найма жилых помещений. Госслужащий заселял в жилье муниципального фонда своих близких родственников.

Возбуждено уголовное дело по признакам служебного подлога. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры

ИСТОЧНИК KP.RU

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