2019-11-14T03:51:08+03:00
Происшествия

Пьяный житель Якутска открыл стрельбу в подъезде

35-летнего дебошира задержали сотрудники угрозыска
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Возбуждено уголовное дело.Возбуждено уголовное дело.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Пьяный житель Якутска напугал соседей, открыв стрельбу из травматического пистолета в подъезде жилого дома.

Вечером 13 ноября жильцы одного из подъездов дома по ул. Лонгинова услышали звуки выстрелов и обратились в полицию.

Прибывшие на место оперативники уголовного розыска задержали одного из жильцов. Стрелком оказался 35-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. У него изъят травматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит великовозрастному хулигану – лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24