Пьяный житель Якутска открыл стрельбу в подъезде
35-летнего дебошира задержали сотрудники угрозыска
Возбуждено уголовное дело.Фото: Архив "КП"
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Пьяный житель Якутска напугал соседей, открыв стрельбу из травматического пистолета в подъезде жилого дома.
Вечером 13 ноября жильцы одного из подъездов дома по ул. Лонгинова услышали звуки выстрелов и обратились в полицию.
Прибывшие на место оперативники уголовного розыска задержали одного из жильцов. Стрелком оказался 35-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. У него изъят травматический пистолет.
Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит великовозрастному хулигану – лишение свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU