Пьяный житель Якутска открыл стрельбу в подъезде

14 Нояб. 03:51 2019-11-14T03:51:08+03:00

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Пьяный житель Якутска напугал соседей, открыв стрельбу из травматического пистолета в подъезде жилого дома.

Вечером 13 ноября жильцы одного из подъездов дома по ул. Лонгинова услышали звуки выстрелов и обратились в полицию.

Прибывшие на место оперативники уголовного розыска задержали одного из жильцов. Стрелком оказался 35-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. У него изъят травматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит великовозрастному хулигану – лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU