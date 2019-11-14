2019-11-14T03:40:14+03:00
Общество

С начала года в столице Якутии зафиксировано 64 случая нападения собак

Бригады по отлову безнадзорных животных теперь работают в городе ночью
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Рейды по отлову проводят сотрудники специализированной организации «Жилкомсервис».Рейды по отлову проводят сотрудники специализированной организации «Жилкомсервис».Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

С начала года в столице республики было зафиксировано 64 случая нападения собак.

Как сообщил заместитель главы Якутска по жилищно-коммунальному хозяйству Роман Сорокин, чтобы предотвратить случаи нападения на горожан, теперь бригады по отлову безнадзорных животных работают в ночное время.

По мнению Романа Сорокина, осенью случаи нападения собак связаны с тем, что по завершению дачного сезона граждане оставляют своих животных на дачах, а они сбиваются в стаи.

Рейды проводят сотрудники специализированной организации «Жилкомсервис». С заявкой можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 44-42-29 и 44-42-51.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24