С начала года в столице Якутии зафиксировано 64 случая нападения собак

14 Нояб. 03:40 2019-11-14T03:40:14+03:00

Бригады по отлову безнадзорных животных теперь работают в городе ночью

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С начала года в столице республики было зафиксировано 64 случая нападения собак.

Как сообщил заместитель главы Якутска по жилищно-коммунальному хозяйству Роман Сорокин, чтобы предотвратить случаи нападения на горожан, теперь бригады по отлову безнадзорных животных работают в ночное время.

По мнению Романа Сорокина, осенью случаи нападения собак связаны с тем, что по завершению дачного сезона граждане оставляют своих животных на дачах, а они сбиваются в стаи.

Рейды проводят сотрудники специализированной организации «Жилкомсервис». С заявкой можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 44-42-29 и 44-42-51.

ИСТОЧНИК KP.RU