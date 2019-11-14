С начала года в столице Якутии зафиксировано 64 случая нападения собак
С начала года в столице республики было зафиксировано 64 случая нападения собак.
Как сообщил заместитель главы Якутска по жилищно-коммунальному хозяйству Роман Сорокин, чтобы предотвратить случаи нападения на горожан, теперь бригады по отлову безнадзорных животных работают в ночное время.
По мнению Романа Сорокина, осенью случаи нападения собак связаны с тем, что по завершению дачного сезона граждане оставляют своих животных на дачах, а они сбиваются в стаи.
Рейды проводят сотрудники специализированной организации «Жилкомсервис». С заявкой можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 44-42-29 и 44-42-51.
ИСТОЧНИК KP.RU