14 Нояб. 03:31 2019-11-14T03:31:49+03:00

Ожидается, что участниками мероприятия станут около 120 человек со всей республики.

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22-24 ноября в Якутске пройдет марафон разработчиков ИТ-проектов inDev2019. Победителю достанется главный приз в размере 100 тысяч рублей.

В течение 36 часов команды в составе 3-5 человек будут создавать сервис (мобильное приложение или сайт), где пользователи смогут сами предлагать цены на товары или услуги по аналогии с сервисом inDriver.

Ожидается, что в хакатоне примут участие 120 человек со всей республики – школьники с 14 лет, студенты, молодые специалисты и все желающие.

- Хакатоны – это отличная площадка, чтобы познакомиться с единомышленниками, найти партнеров, попробовать свои силы и проявить способности. Не секрет, что многие компании «хантят» на хакатонах тех, кто сумел выделиться, - отметил исполнительный директор ассоциации ИТ-отрасли Якутии Мичил Стручков.

Получить подробную информацию, а также зарегистрироваться на хакатон можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU