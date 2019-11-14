В Якутске в несколько раз выросли штрафы за незаконный слив бытовых отходов
В Якутске в несколько раз выросли штрафы за незаконный слив жидких бытовых отходов.
По словам заместителя главы Якутска по жилищно-коммунальному хозяйству Романа Сорокина, в настоящее время законодательство ужесточилось. Если раньше водителя штрафовали на сумму от 1 до 3 тысяч рублей, то сегодня размер штрафа составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Для организаций предусмотрен штраф в размере нескольких сотен тысяч рублей.
В случае выявления подобных фактов горожане могут обратиться в Роспотребнадзор – как в отношении водителя, так и организации будут предприняты соответствующие меры.
ИСТОЧНИК KP.RU