Якутский боксер Василий Егоров победил в четвертьфинале чемпионата России по боксу
Якутянин одолел Дмитрия Спивака из Пензы
-Фото: ЯСИА
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Якутский боксер Василий Егоров одержал победу в ¼ финала чемпионата России по боксу. Его соперником был обладатель кубка страны Дмитрий Спивак из Пензы.
Егоров пока является единственным полуфиналистом из якутян. Петр Васильев в равном поединке уступил действующему чемпиону страны Алексею Мазуру. А Михаил Прокопьев проиграл Игорю Царегордцеву из Татарстана.
В вечерней программе 1/4 финала чемпионата на ринг выйдет якутянин Михаил Варламов, который попытается сразить победителя Европейских игр Бахтовара Назирова из Ханты-Мансийска.
ИСТОЧНИК KP.RU