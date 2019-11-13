Якутский боксер Василий Егоров победил в четвертьфинале чемпионата России по боксу

13 Нояб. 15:05 2019-11-14T02:52:31+03:00

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Якутский боксер Василий Егоров одержал победу в ¼ финала чемпионата России по боксу. Его соперником был обладатель кубка страны Дмитрий Спивак из Пензы.

Егоров пока является единственным полуфиналистом из якутян. Петр Васильев в равном поединке уступил действующему чемпиону страны Алексею Мазуру. А Михаил Прокопьев проиграл Игорю Царегордцеву из Татарстана.

В вечерней программе 1/4 финала чемпионата на ринг выйдет якутянин Михаил Варламов, который попытается сразить победителя Европейских игр Бахтовара Назирова из Ханты-Мансийска.

ИСТОЧНИК KP.RU