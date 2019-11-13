Якутянин пытался пронести наркотики в носках

13 Нояб. 11:16 2019-11-13T11:16:29+03:00

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В Якутии перед судом предстанет обвиняемый в приобретении и перевозке синтетического наркотика. Инцидент произошел в сентябре, работник одного из промышленных предприятий Алданского района пытался пронести на рабочее место наркотическое вещество синтетического происхождения.

Наркотик был обнаружен при личном досмотре в носках мужчины. Его задержали наркополицейские. Обвиняемый рассказал, что приобрел наркотик на территории соседнего Нерюнгринского района для личного употребления. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU