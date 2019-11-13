На территории Якутии открыты 9 центров амбулаторной онкологической помощи
На сегодняшний день на территории Якутии открыты и функционируют 9 центров амбулаторной онкологической помощи. Открытие которых были запланированы в этом году.
С ноября начали работу центры в Алданской и Нерюнгринской ЦРБ. Завершился ремонт помещений дневного стационара, приобретено медицинское оборудование: ламинарный шкаф для разведения противоопухолевых лечебных препаратов, инфузомат, медицинская мебель. До конца года ожидается поступление эндоскопического оборудования.
Центры амбулаторной онкологической помощи работают во взаимодействии с Якутским республиканским онкологическим диспансером. В целом в Якутии планируется открытие 18 центров амбулаторной онкологической помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU