Несколько тысяч якутских индивидуальных предпринимателей задолжали 149 миллионов рублей страховых взносов

13 Нояб. 09:09 2019-11-13T09:09:36+03:00

Всего в Якутске, Жатае и Намском районе зарегистрировано 15 734 ИП

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На сегодняшний день в налоговой службе №5 по республике, которая отвечает за Якутск, Жатай и Намский район, на налоговом учете состоят 15 734 индивидуальных предпринимателя, из них действующими являются чуть больше половины — 9 586.

Стало известно, что 3 906 ИП задолжали 149 млн рублей по страховым взносам. Как напоминают сотрудники налоговой службы, обязанность платить страховые взносы лежит на любом ИП-шнике вне зависимости, получает он доход или нет, работает один или нанимает кого-то.

Если долг не погасить, налоговая обратится в службу судебных приставов, которые могут принять ограничительные меры: приостановить операции на счетах в банке, арестовать имущество, ограничить выезд за пределы страны.

ИСТОЧНИК KP.RU