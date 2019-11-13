Несколько тысяч якутских индивидуальных предпринимателей задолжали 149 миллионов рублей страховых взносов
На сегодняшний день в налоговой службе №5 по республике, которая отвечает за Якутск, Жатай и Намский район, на налоговом учете состоят 15 734 индивидуальных предпринимателя, из них действующими являются чуть больше половины — 9 586.
Стало известно, что 3 906 ИП задолжали 149 млн рублей по страховым взносам. Как напоминают сотрудники налоговой службы, обязанность платить страховые взносы лежит на любом ИП-шнике вне зависимости, получает он доход или нет, работает один или нанимает кого-то.
Если долг не погасить, налоговая обратится в службу судебных приставов, которые могут принять ограничительные меры: приостановить операции на счетах в банке, арестовать имущество, ограничить выезд за пределы страны.
ИСТОЧНИК KP.RU