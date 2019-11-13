В Верхоянском районе начали разводить пчел

13 Нояб. 09:03 2019-11-13T09:03:49+03:00

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В Верхоянском районе начали практиковать разведение пчел. Этим летом эксперимент принес свои первые плоды - один улей принес пчеловоду 30 килограмм меда.

История пчеловодства на севере Якутии началась с энтузиазма начинающего пчеловода Игнатия Слепцова, который привез из Якутска в село Барылас ульи с роями. Мужчина несколько месяцев учился основам бортничества у знаменитого якутского пчеловода Евгения Леонидовича Поличко.

Село Барылас с его плоскогорьем и своим климатическим данным, оказался подходящим местом для пчеловодства. В пользу верхоянского пчеловодства говорит обилие медоносов: черная и красная смородина, голубика, брусника, шиповник, морошка — северная земляника, клюква, черника, жимолость, белый донник и др. Но основной базой для медоносных пчел является кипрей (иван-чай).

Обилие медоносов подкрепляется здоровой экологической обстановкой, в которой они произрастают. Игнатий Слепцов считает, что пчеловодство — это не просто увлечение, любительское хобби, а нечто важное, что должно передаваться из поколения в поколение.

ИСТОЧНИК KP.RU