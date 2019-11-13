Жителю Мирного грозит два года лишения свободы за продажу оружия

13 Нояб. 07:42 2019-11-13T07:42:39+03:00

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38-летний житель Мирнинского района подозревается в незаконном сбыте оружия. Мужчина продал своему знакомому найденное гладкоствольное огнестрельное оружие 16 калибра за 6000 рублей.

Подозреваемый пояснил полицейским, что нашел оружие в заброшенном доме. Позже решил продать его, чтобы купить спиртные напитки. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU