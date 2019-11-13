2019-11-13T07:36:04+03:00
Общество

245 сельских школ Якутии получили спортивный инвентарь и оборудование

Всего планируется обновить снаряжение в 461 школе республики
Ольга Донская
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В Якутии с 2015 по 2019 годы спортивным инвентарем и оборудованием обеспечены 245 сельских школ. Планируется полностью укомплектовать всего 461 сельскую школу по всей республике.

Оснащение проходит в рамках реализации федеральных программ «Развитие образования» и национального проекта «Образование». Как сказали в Минобрнауки, одним из приоритетных направлений системы образования является сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения путем совершенствования системы физического воспитания в образовательных организациях, приобщения их к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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