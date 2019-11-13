В Олекминском районе произошло землетрясение с магнитудой 4,5 балла по Рихтеру
Местные жители толчков не заметили
-Фото: ЯСИА
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12 ноября в Олекминском районе зафиксировали землетрясение с магнитудой 4,5 баллов по шкале Рихтера. Местные жители толчки не ощутили.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 24 км, в 154 км западнее от поселка Хани Нерюнгринского района.
По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования, в поселке Хани толчки не ощущались. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушалось.
ИСТОЧНИК KP.RU