2019-11-13T07:27:41+03:00
Происшествия

В Олекминском районе произошло землетрясение с магнитудой 4,5 балла по Рихтеру

Местные жители толчков не заметили
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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12 ноября в Олекминском районе зафиксировали землетрясение с магнитудой 4,5 баллов по шкале Рихтера. Местные жители толчки не ощутили.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 24 км, в 154 км западнее от поселка Хани Нерюнгринского района.

По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования, в поселке Хани толчки не ощущались. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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