Председатель правительства Якутии рассказал о главных задачах по улучшению паромных переправ в 2020 году
Председатель Правительства Якутии Владимир Солодов встретился с министром транспорта и дорожного хозяйства республики Александром Тарасовым и министром инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Анатолием Семёновым. На встрече обсудили вопросы работы паромных переправ в следующем сезоне.
Главная задача на 2020 года – это полноценное благоустройство причалов. За первый образец качества инфраструктуры будет взят пассажирский терминал в Нижнем Бестяхе. Также сделают акцент на улучшение работы в часы пик, за счёт увеличения числа причалов. Кроме того, предлагается увеличить количество камер и обеспечить развитие функционала, чтобы, к примеру, исключить нарушение правил дорожного движения, включить распознавание лиц, вести статистику пассажиропотока.
В настоящее время Правительство Якутии совместно с администрациями города Якутска и Мегино-Кангаласского района согласовывает транспортную схему и требования к благоустройству на причалах для удобства пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU