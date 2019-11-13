Председатель правительства Якутии рассказал о главных задачах по улучшению паромных переправ в 2020 году

СЕГОДНЯ 07:04 2019-11-13T07:04:19+03:00

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Председатель Правительства Якутии Владимир Солодов встретился с министром транспорта и дорожного хозяйства республики Александром Тарасовым и министром инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Анатолием Семёновым. На встрече обсудили вопросы работы паромных переправ в следующем сезоне.

Главная задача на 2020 года – это полноценное благоустройство причалов. За первый образец качества инфраструктуры будет взят пассажирский терминал в Нижнем Бестяхе. Также сделают акцент на улучшение работы в часы пик, за счёт увеличения числа причалов. Кроме того, предлагается увеличить количество камер и обеспечить развитие функционала, чтобы, к примеру, исключить нарушение правил дорожного движения, включить распознавание лиц, вести статистику пассажиропотока.

В настоящее время Правительство Якутии совместно с администрациями города Якутска и Мегино-Кангаласского района согласовывает транспортную схему и требования к благоустройству на причалах для удобства пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU