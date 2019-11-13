2019-11-13T06:35:55+03:00
Спорт

Якутяне на джипах отправятся покорять джунгли Малайзии

Соревнования пройдут с 28 ноября по 3 декабря
Ольга Донская
Поделиться:
--Фото: Социальные сети
Изменить размер текста:

Команда якутских гонщиков представят честь Якутии и России примет участие в одной из самых сложных офф-роуд гонок - RFC Russia. Самые смелые водители будут состязаться в умении управлять автомобилем на экстремальном бездорожье в Малайзии.

Стоит отметить, что якутяне впервые попробуют завоевать джунгли. В команду вошли Иван Ганачевский – водитель, Александр Слепцов – водитель и Дмитрий Белолюбский – механик.

Соревнования пройдут с 28 ноября по 3 декабря в Куала-Лумпур.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителю Мирного грозит два года лишения свободы за продажу оружия
245 сельских школ Якутии получили спортивный инвентарь и оборудование
В Олекминском районе произошло землетрясение с магнитудой 4,5 балла по Рихтеру
Председатель правительства Якутии рассказал о главных задачах по улучшению паромных переправ в 2020 году
Угроза для общества: в Нюрбинском районе принудительно отправили на лечение больных туберкулезом
УФСИН Якутии пополнил автопарк транспортом с системой видеонаблюдения и GPS
На автодороге «Индигир» открыли ледовую переправу
В Нерюнгри по горячим следам задержали вора
Четыре якутских боксера проведут поединки на чемпионате России
В Олекминске откроют бизнес-инкубатор для начинающих предпринимателей
Отцы и дети: в Якутске, с помощью арт-терапии, помирят пять семей
В Якутске установят памятник снайперу Кульбертинову
В благотворительном фонде «Харысхал» пройдет день открытых дверей
Якутская спортсменка завоевала бронзу на соревнованиях по вольной борьбе
«Якутскэнерго» составил списки худших и лучших УК и ТСЖ