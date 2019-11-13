Якутяне на джипах отправятся покорять джунгли Малайзии
Соревнования пройдут с 28 ноября по 3 декабря
-Фото: Социальные сети
Изменить размер текста:
Команда якутских гонщиков представят честь Якутии и России примет участие в одной из самых сложных офф-роуд гонок - RFC Russia. Самые смелые водители будут состязаться в умении управлять автомобилем на экстремальном бездорожье в Малайзии.
Стоит отметить, что якутяне впервые попробуют завоевать джунгли. В команду вошли Иван Ганачевский – водитель, Александр Слепцов – водитель и Дмитрий Белолюбский – механик.
Соревнования пройдут с 28 ноября по 3 декабря в Куала-Лумпур.
ИСТОЧНИК KP.RU