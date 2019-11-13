Угроза для общества: в Нюрбинском районе принудительно отправили на лечение больных туберкулезом
В Нюрбинском районе по иску прокурора суд принял решение о принудительной госпитализации людей, больных туберкулезом. Как выяснилось, пациенты не раз сбегали из стен стационара.
Двое граждан, с открытой формой туберкулеза, долгое время всячески уклонялись от назначаемого лечения и находились в общественных местах, подвергая опасности здоровье окружающих людей.
Прокурор Нюрбинского района обратился в суд с заявлением о принудительной госпитализации этих больных в противотуберкулезное лечебное учреждение. Суд рассмотрел и удовлетворил заявления прокурора в полном объеме. Сейчас оба пациента проходят курс лечения в стационаре.
ИСТОЧНИК KP.RU