В Нерюнгри по горячим следам задержали вора

СЕГОДНЯ 05:24 2019-11-13T05:24:39+03:00

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С заявлением о краже в полицию Нерюнгринского района обратился 58-летний житель Нерюнгри. Мужчина сообщил, что у него украли банковскую карту, с которой сняли 45 тысяч рублей.

Сотрудникам уголовного розыска удалось поймать вора по «горячим следам». Преступником оказался 35-летний безработный местный житель. Оказалось, что в день происшествия подозреваемый находился в гостях у потерпевшего - мужчины вместе распивали спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, потерпевший попросил товарища сходить в магазин за добавкой, при этом дал ему свою банковскую карту и сообщил пин-код. Под конец застолья хозяин квартиры заснул, а гость решил воспользоваться удобным случаем и украсть его карту

Похищенные деньги мужчина потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU