Четыре якутских боксера проведут поединки на чемпионате России

СЕГОДНЯ 04:29 2019-11-13T04:29:37+03:00

Бои пройдут сегодня в 17:00 по якутскому времени

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Сегодня, 13 ноября, в четвертьфиналах предолимпийского чемпионата России на ринг выйдут четверо представителей якутской школы бокса. Среди участников двукратный чемпион Европы Василий Егоров.

Егоров встретится на ринге с обладателем Кубка России Дмитрием Спиваком. Также из якутян выступят Петр Васильев, выступающий за Хабаровск, Михаил Варламов и Михаил Прокопьев.

Бои четвертьфинала начнутся в 17:00 по якутскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU