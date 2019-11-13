Четыре якутских боксера проведут поединки на чемпионате России
Бои пройдут сегодня в 17:00 по якутскому времени
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Сегодня, 13 ноября, в четвертьфиналах предолимпийского чемпионата России на ринг выйдут четверо представителей якутской школы бокса. Среди участников двукратный чемпион Европы Василий Егоров.
Егоров встретится на ринге с обладателем Кубка России Дмитрием Спиваком. Также из якутян выступят Петр Васильев, выступающий за Хабаровск, Михаил Варламов и Михаил Прокопьев.
Бои четвертьфинала начнутся в 17:00 по якутскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU