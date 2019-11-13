В Олекминске откроют бизнес-инкубатор для начинающих предпринимателей

СЕГОДНЯ 04:24 2019-11-13T04:24:54+03:00

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В начале 2020 года в Олекминске планируют открыть бизнес-инкубатор для начинающих предпринимателей. Строительство здания проекта находится на завершающей стадии.

На первом этаже будут располагаться офис ГАУ «Мой бизнес», конференц-зал, точка общепита, а второй этаж полностью отдадут резидентам инкубатора.

Условия для малого бизнеса в таком инкубаторе по-настоящему удобные и выгодные: аренда помещения в первый год составляет 20 % от рыночной стоимости, второй – 40 и в третий – 60, а также проводятся обучающие программы и консультации.

Всего в помещении могут разместиться 10 резидентов, осуществляющих деятельность в сфере услуг, зарегистрированных на территории республики не дольше трех лет. Отметим, что сегодня такие инкубаторы работают в 16 районах республики и объединяют более 200 резидентов.

ИСТОЧНИК KP.RU