Отцы и дети: в Якутске, с помощью арт-терапии, помирят пять семей

СЕГОДНЯ 03:11 2019-11-13T03:11:53+03:00

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Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних запустил проект, в котором участвуют пять семей, которые не могут найти общий язык. Для налаживания контакта для них проведут различные арт-терапевтические методики, вместо привычных психологических тренингов.

Подросткам и их родителям помогут найти способы преодоления конфликтных ситуаций, сформировать позитивные модели поведения, научиться общаться и взаимодействовать друг с другом. Это пробный проект Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В осуществлении проекта ведомству помогут молодежный центр «Арена 31» и творческая студия Art Сream.

ИСТОЧНИК KP.RU