В Якутске установят памятник снайперу Кульбертинову

СЕГОДНЯ 12:33 2019-11-12T12:33:32+03:00

Возможным местом установки станет территория будущей школы на улице, носящей его имя

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Вопрос об установке памятника легендарному снайперу ВОВ Ивану Кульбертинову подняли на совещании в Госсобрании Ил Тумэн. Для реализации проекта нужно решить два вопроса - финансовое обеспечение и уточнение места установки памятника.

Родственники снайпера написали письмо в администрацию главы с просьбой установить памятник на территории будущей общеобразовательной школе, которую построят на улице Кульбертинова в районе ДСК.

Кроме памятника Ивану, в 2021 году в Парке Победы появится еще одна статуя, посвященная образу якутского снайпера, ведь именно якутские снайперы признаны как лучшие в мире стрелки, считает спикер Ил Тумэн Петр Гоголев.

ИСТОЧНИК KP.RU