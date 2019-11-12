В Якутске установят памятник снайперу Кульбертинову
Вопрос об установке памятника легендарному снайперу ВОВ Ивану Кульбертинову подняли на совещании в Госсобрании Ил Тумэн. Для реализации проекта нужно решить два вопроса - финансовое обеспечение и уточнение места установки памятника.
Родственники снайпера написали письмо в администрацию главы с просьбой установить памятник на территории будущей общеобразовательной школе, которую построят на улице Кульбертинова в районе ДСК.
Кроме памятника Ивану, в 2021 году в Парке Победы появится еще одна статуя, посвященная образу якутского снайпера, ведь именно якутские снайперы признаны как лучшие в мире стрелки, считает спикер Ил Тумэн Петр Гоголев.
ИСТОЧНИК KP.RU