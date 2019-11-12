В благотворительном фонде «Харысхал» пройдет день открытых дверей

СЕГОДНЯ 10:32 2019-11-12T10:38:55+03:00

Фонд существует с 2011 года, оказывает поддержку детям с ограниченными возможностями и их родителям.

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16 ноября в якутском благотворительном фонде «Харысхал» пройдет день открытых дверей. Посетители смогут ознакомиться с деятельностью фонда, его социальными проектами и получить консультации специалистов.

Фонд существует с 2011 года, оказывает поддержку детям с ограниченными возможностями и их родителям. За эти годы было реализовано множество проектов, направленных на создание и развитие инклюзивной среды в Якутии.

Фонд оказывает психологическую и правовую помощь семьям, занимается организацией досуга детей с ограниченными возможностями. Благодаря целевой субсидии, выделяемой правительством Якутии, услуги предоставляются на безвозмездной основе.

Гости дня открытых дверей смогут получить консультации юриста, специалиста по ранней помощи, невролога и логопеда, посетить семинар-практикум «Исцеляющая сила маминой любви» и мастер-класс для подростков «Палитра успеха».

ИСТОЧНИК KP.RU