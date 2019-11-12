Якутская спортсменка завоевала бронзу на соревнованиях по вольной борьбе

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-12T09:33:49+03:00

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С 6 по 11 ноября в Смоленске на борцовских коврах СОК «Смена» прошло первенство России по вольной борьбе среди девушек до 18 лет и юниорок до 21 года. В соревнованиях приняли участие около 250 сильнейших спортсменок со всей страны.

Якутию на соревнованиях представили 11 девушек под руководством старшего тренера Александра Птицына. Наилучшего результата на турнире добилась Виолетта Махарова из Училища олимпийского резерва. Спортсменка завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 43 кг (девушки до 18 лет). Еще одна представительница из Якутии, воспитанница ДЮСШ Усть-Янского улуса Лилия Рожина заняла пятое место в весовой категории до 73 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU